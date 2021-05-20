السفير السوري: انتخابات الرئاسة تعني أننا انتصرنا على الإرهاب (فيديو)

قال السفير بسام درويش، القائم بأعمال السفير السوري بالقاهرة، إن عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بدأت منذ الساعة السابعة صباحا، مشيرًا إلى أن المواطنين السوريين شاركوا في العرس الوطني الذي يدل على أن سوريا تعافت وانتصرت على الإرهاب وهي في طريق تثبيت هذا الانتصار.





وأضاف "درويش"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، "نقول للعالم بأن قرار سوريا سيادي بامتياز ونأمل أن يبقى هذا الزخم من الحضور في المساء"، مشددًا على أن السفارة قامت بكل الإجراءات اللوجستية ومنها ما يتعلق بجائحة كورونا والبيانات الاسترشادية التي تسهل للمشاركين عملية الانتخابات ودخول ومغادرة السفارة بكل يسر وسهولة.





وتابع القائم بأعمال السفير السوري: "هذه الإجراءات تمت تباعا منذ أن بدأنا بإعلام المواطنين بالتسجيل في السجل الانتخابي ونجحت هذه الإجراءات ونأمل ان تستمر في هذا النجاح لأنها تعكس مدى التزامنا بالتعليمات وإيصالها للمواطنين قبل الدخول".





وأشار السفير بسام درويش، القائم بأعمال السفير السوري، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات في سرويا وضعت معايير متعلقة بالمشاركة في انتخابات الرئاسة وهي معايير دقيقة مثل إتمام الثامنة عشرة من العمر وأن يكون سجل نفسه في السجل الانتخابي بالسفارة.



