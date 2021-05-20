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التحالف العربي يدمر طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه جازان

الخميس 20/مايو/2021 - 11:35 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلن التحالف العربي، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه جازان، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع السعودية، مقطع فيديو يوثق لحظة تدمير قوات التحالف العربي لطائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثيين أمس الخميس، تجاه المناطق المدنية والأعيان في المملكة.

 

وقال التحالف العربي، إنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

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