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وزيرة الصحة: تطعيم 10 آلاف مواطن يوميا.. و600 فرد يقدمون الخدمة بأرض المعارض

الخميس 20/مايو/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة تفقدية لمركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، يرافقه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجيرمي هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر "اليونيسيف"، ومسئولو وزارة الصحة، حيث تم تجهيز المركز ضمن الحملة القومية لتطعيم المواطنين، وفي إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزيرة الصحة والسكان التي أوضحت أنه تم تخصيص مركز رئيسي للتطعيم بصالة رقم ١٩ بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر، بطاقة استيعابية تستهدف تطعيم حوالي ١٠ آلاف مواطن يوميًا، حيث يضم المكان ساحة انتظار تستوعب ٥٠٠ مواطن، بالإضافة إلى ٩٦ عيادة لتلقي التطعيمات، كما أن هناك ساحة مخصصة لانتظار السيارات، ومن المقرر أن تكون مواعيد العمل من ٩ صباحًا حتى ٩ مساء طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة.

وأشارت الوزيرة إلى أن القوى البشرية لمركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض تضم ٦٠٠ فرد لتقديم الخدمة، ما بين فرق طبية، وتمريض، ومدخلي بيانات، ودعم فني، بالإضافة إلى فرق للتواصل المجتمعي، وخدمة عملاء لمساعدة المواطنين وتنظيم دخول متلقي اللقاح، وبالتالي فالمكان مجهز كهيكل إداري طبي لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد أنه جار العمل على الانتهاء من تطعيم قوائم المواطنين الذين قاموا بالتسجيل خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن وزارة الصحة والسكان تقوم حاليًا بالتوازي بتطبيق ذلك النموذج في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، بداية من محافظة الجيزة، حيث إنه جار الانتهاء من تجهيز مركز تطعيم لقاحات فيروس كورونا بمحافظة الجيزة خلال الأيام القليلة القادمة.

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