نائب يقترح وضع أجهزة استشعار ومراقبة خطوط السكك الحديدية لمجابهة سرقتها





تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن بوضع أجهزة إستشعار ومراقبة خطوط السكك الحديدية لمجابهة سرقتها، موضحا أنه في ضوء المساعي التي تقوم بها الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وحكومتها المتمثلة في وزارة النقل بشأن تطوير ورفع كفاءة قطاع السكك الحديدية، فإننا نقترح على سيادتكم إستحداث اسلوب تقني وفني جديد لمكافحة والحد من إنتشار ظاهرة سرقة قضبان السكك الحديدية الذي إنتشر وبشدة في الاونة الأخيرة وهو نظام أجهزة الإستشعار أو الـ " سينسور " الذي يمكنه أن يعطي إنذارًا فوريًا لمسئولي التحكم والتشغيل والأجهزة الأمنية بأن هناك خلل طارئ في تلك القضبان، وهو يسهل عملية رصد وإلقاء القبض على من يقوم بتلك الجرائم إلى جانب منع ما قد يقع من حوادث لا قدر الله بسبب ذلك الأمر.



واردف هشام الجاهل أنه وطبقا لأخر الأنباء والمعلومات الواردة إلينا أن خسائر السكة الحديد بلغت 29 مليون جنيه في 6 شهور فقط بخلاف خسائر الإيرادات من الشركات المستخدمة للخط والتي تصل إلي 150 ألف جنيه خلال 6 شهور جراء تلك الظاهرة.



وأشار إلى أن معدل السطو على قضبان ذلك الخط يتراوح بين حادثين و13 حادثًا شهريًا بإجمالي 34 حالة سطو في 6 شهور، حيث وقع 13 حادثة سطو خلال شهر مارس الماضي 2021 من جانب عصابات قامت بسرقة 1000 قاعدة خشبية " فلنكات " و1500 مسمار و1500 مقبض حديدي، و6 آلاف وردة ربط بين القضيب والقاعدة بلغت قيمتها ما يقرب من نصف مليون جنيه.



وتطرق إلى أخطر ما ارتكبته هذه العصابات فقد وقع في 5 يونيو الماضي عندما قامت العصابات بسرقة 440 مترًا من القضبان باستخدام أسطوانات أوكسجين لقطع القضبان و340 قاعدة خشبية و500 مسمار و680 مقبضًا حديديًا و680 وردة، مما نتج عن ذلك تحطم قطار نقل الفوسفات بالكامل في منتصف الشهر نفسه الذي جرت فيه عمليات السطو وكان القطار مكونًا من جرار و13 عربة تزيد قيمتها علي 50 مليون جنيه



كما أشارت المعلومات إلي أن عمليات السطو التي بدأت يوم 5 يونيو الماضي كانت متفرقة، فهي بدأت من الكيلو 87.8 إلي الكيلو 87.9 وفي يوم 86 من الكيلو 37 إلي الكيلو 40 وفي يوم 156 في المحطة الكيلو 97 وفي يوم 256 كانت عمليات السطو من الكيلو 36 إلي الكيلو 40.



وطالب عضو مجلس النواب بوضع أجهزة إستشعار ومراقبة عن بُعد على طول كافة خطوط السكك الحديدية من أجل مجابهة إنتشار ظاهرة سرقة قضبان السكك الحديد والمهام التابعة لها.