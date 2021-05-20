مقترح برلماني لتوفير خدمات الشهر العقاري للمصريين بالخارج إلكترونيا







تقدمت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن توفير خدمات الشهر العقاري للمصريين بالخارج إلكترونيا، مؤكدة ان عدد المصريين المقيمين بخارج الإقليم المصري لما يقرب من 15 مليون مصري.



واوضحت حلاوة، خلال البيان الصادر لها، ان تلك الشريحة العريضة من أبناء الوطن يواجهون العديد من المشكلات والمعوقات التي تتعلق بالإجراءات الخاصة بتعاملات الشهر العقاري، خاصة في ظل الإنتشار الكبير لجائحة وباء فيروس كورونا المستجد covid-19 على مستوى العالم.





واشارت عضو مجلس النواب، إلى ان هناك عدة أسباب ومنها على سبيل المثال لا الحصر لضرورة تطبيق هذا النظام ابرزها تخفيف الضغط على السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، و الحفاظ على عدم وجود تجمعات بين المصريين بالخارج حفاظًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن توفير الجهد والوقت المبذول في إنهاء تلك الإجراءات سواء من موظفي السفارات أو القنصليات أو من المصريين المقيمين بالخارج.