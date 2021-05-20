تحرير 6297 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.





وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط (6297) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2131 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و198 مخالفة السير بدون تراخيص، و8 مخالفات الدراجات النارية، و37 مخالفة موقف عشوائي، و29 مخالفة لشروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



