أحدثها "أسترازينيكا".. لقاحات تصنع في مصر

تسعى الدولة المصرية، لتصنيع لقاحات كورونا في مصر، بمصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر، لتوفير احتياجات المواطنين، والحماية المجتمعية لهم من الوباء اللعين.





يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن اللقاحات التي تصنع في مصر:





لقاح أسترازينيكا

تنسق وزارة الصحة مع مختلف المسئولين المعنيين، لتصنيع لقاح " أسترازينيكا " في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بمصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر.





لقاح سينوفاك

وأكد الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، أن الشهر المقبل ستصنع مصر أول جرعات تصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني ، من أجل الحصول على اللقاح بأنفسنا.





لقاح سبوتنيك V

كما بدأت مصر أولى خطوات إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا محليًا، لضمان تلبية احتياجات السوق المصرية من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات، تمهيدًا للتصدير إلى الدول الإفريقية، حيث اتفقت شركة "مينا فارم" لصناعة الأدوية على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة سنويًا.





وأعلنت هيئة الدواء المصرية أن لقاح "سبوتنيك V" حاصل على ترخيص الاستخدام الطارئ للقاحات كورونا، بجانب 3 لقاحات هي "سينوفارم الصيني ، أسترازينيكا AZD، أسترازينيكا كوفيشيلد"، بعد مرورها بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل الهيئة، طبقًا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.





وكانت وزيرة الصحة، أعلنت في وقت سابق، عن انتظار مصر المادة الخام لإنتاج لقاح سينوفاك، والتي تُقدر بنحو 2 مليون جرعة كخطوة أولى في إنتاج اللقاحات.





وتتوفر لدى مصر كافة الإمكانات التي تستطيع من خلالها تصنيع اللقاح وخلال أسابيع ستتم عملية التصنيع، حسب وزارة الصحة.





وأكدت الوزيرة، أنه تم تقييم ومراجعة خطوط الإنتاج بالشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا"، وذلك من قبل لجنة متخصصة من خبراء منظمة الصحة العالمية وعدد من المختصين الدوليين.





وطالبت الوزارة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مناشدةً المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم.



