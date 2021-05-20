Advertisements

الداخلية تضبط شخصين لإتجارهما في العملات الأجنبية

الخميس 20/مايو/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements

تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) حال استقلالهما إحدى سيارات الأجرة بدائرة القسم وبحوزتهما مبلغ مالى "عملات أجنبية".



وبمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من أحد الأشخاص "لا يمكنهما الإرشاد عنه" بدائرة قسم شرطة الموسكى بقصد الإتجار به خارج نطاق السوق المصرفية.


وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

أخبار تهمك

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ حوالي 23 ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

علي معلول يصدم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

الوضع سيء.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و 19 دقيقة

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 50 دقيقة

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

11:53 ص

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

08:11 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله