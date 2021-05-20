الداخلية تضبط شخصين لإتجارهما في العملات الأجنبية



تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) حال استقلالهما إحدى سيارات الأجرة بدائرة القسم وبحوزتهما مبلغ مالى "عملات أجنبية".







وبمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من أحد الأشخاص "لا يمكنهما الإرشاد عنه" بدائرة قسم شرطة الموسكى بقصد الإتجار به خارج نطاق السوق المصرفية.





وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.