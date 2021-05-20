حسني صالح يبدأ تحضيرات مسلسله الجديد"حلم" استعدادًا لانطلاق التصوير

بدأ المخرج حسني صالح تحضيرات مسلسله الجديد "حلم"، ومن المُقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المُقبلة، وهو بطولة صابرين، وفاء عامر، نضال الشافعي، كمال أبو رية، أنوشكا، مدحت تيخة، محمود الجابري، وهو من تأليف محمد رجاء ورؤية درامية للكاتب يسري الفخراني.



والمسلسل يتناول نظرة إنسانية مختلفة تماما لسكان حى الأسمرات، بحياتهم الجدية، وكيف خرجت منهم مواهب في مختلف المجالات بعد أن تم منحهم.



والجدير بالذكر أن أخر أعمال المخرج حسني صالح الدرامية مسلسل "بت القبائل"، وهو بطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمود عبد المغني، محمد رياض، مدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالي، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، عمرو درويش