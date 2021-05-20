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الداخلية تضبط 3 من أخطر تجار الكيف بالغربية والمنوفية

الخميس 20/مايو/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديريتى أمن "الغربية – المنوفية" نشاط ( عدة عناصر الإجرامية) تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركزى شرطة (كفر الزيات – قويسنا) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.


عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهداف وضبط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، وبحوزته (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (280،000) مائتان وثمانون ألف جنيه تقربيًا.


ونجحت الجهود في ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية).. حال إستقلالهما دراجتين ناريتين بالقرب من الطريق الزراعى بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، وبحوزتهم (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (350،000) ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا.

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