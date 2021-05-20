تصريح هام من الصحة العالمية بشأن اللقاحات المرخّصة ضد جميع نسخ كورونا المتحوّرة

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن اللقاحات المرخّصة فعالة ضد جميع نسخ فيروس كورونا المتحوّرة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أصدرت بيانًا في وقت سابق أعلنت فيه أن نسخة كورونا المتحورة فى الهند، قد تم رصدها فى 17 دولة على الأقل حتى الآن.

وقالت الصحة العالمية، إن "بى.617.1" المعروفة على نطاق أوسع باسم "المتحورة الهندية"، رُصِدت فى بلدان أوروبية عدة، منها بلجيكا، وسويسرا، واليونان، وإيطاليا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.