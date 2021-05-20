الهيئة الإنجيلية تختتم فعاليات ورش إدارة أزمات كورونا ببني سويف



اختتمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الخميس، أولى الورش التدريبية للجان إدارة الأزمة، والتي تم تشكيلها في 20 مجتمعًا بمحافظة بني سويف، وذلك بمقر مديرية الصحة والسكان، ضمن أنشطة مشروع الاستجابة للحماية الاجتماعية، بهدف بناء قدرات وتدريب 200 عضو من لجان إدارة الأزمة بالمحافظة، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.



وقالت الأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس وحدة التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية: "إن هذا النشاط يأتي في إطار دعم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية للمجتمعات المحلية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وكذلك تعزيز الممارسات الاجتماعية والصحية السليمة، لضمان وصول المجتمعات إلى معلومات دقيقة وصحيحة حول الممارسات الصحية والآمنة، والتي من شأنها أن تقلل انتشار الفيروس".



كما شارك في حضور الورش من محافظة بني سويف، السيد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بالمخافظة، والأستاذة إحسان عبد اللطيف أبوزيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



وتناولت الورش عددًا من الموضوعات حول الخلفية التاريخية للفيروس، ومنظومة وحدة الوبائيات والترصد، وإرشادات العزل المنزلي في حالة الإصابة والمخالطة والاشتباه بفيروس كورونا المستجد، وعددًا من التوصيات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وبرتوكول العلاج لمصابي كورونا.