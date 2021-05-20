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ضبط 3 أشخاص لإتجارهم في المخدرات بالقليوبية

الخميس 20/مايو/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تمكن ضباط مكتب المخدرات، بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، لإتجارهم في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وتبين محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه تقريبًا.

كان قد تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث المديرية بالواقعة، وتبين من تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، أن المتهمين "لهم معلومات جنائية" لإتجارهم في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

وألقي القبض عليهم، وبلغت جملة المبالغ والممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه تقريبًا وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.

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