برلماني: متمسكون بتكليف جميع صيادلة دفعتي 2018 و2019

أكد الدكتور كريم بدر حلمي عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالمجلس، وعضو اللجنة الثلاثية لإدارة النقابة العامة لصيادلة مصر، ان لجنة الصحة بمجلس النواب متمسكون بتكليف كامل دفعتي 2018 و2019، مشيرًا الى ان اللجنة سبق واتخذت قرارًا بحصر غير المكلفين من دفعة2018، مع وضع جدول زمنى للمتبقي من دفعة 2019 لتكليف كامل الدفعتين دون استثناءات.





وأضاف، أن قرارات اللجنة تم ارسالها الى مجلس الوزراء، وعلى تواصل دائم لمعرفة اخر تطورات ملف التكليف، مؤكدًا انه يتم بذل كافة الجهود لتكليف كامل الدفعتين، وحل مشاكل الصيادلة المكلفين خارج نطاق محافظاتهم والاستجابة لتظلمات الصيادلة المقدمة.



