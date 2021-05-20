Advertisements

برلماني: متمسكون بتكليف جميع صيادلة دفعتي 2018 و2019

الخميس 20/مايو/2021 - 12:21 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
أكد الدكتور كريم بدر حلمي عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالمجلس، وعضو اللجنة الثلاثية لإدارة النقابة العامة لصيادلة مصر، ان لجنة الصحة بمجلس النواب متمسكون بتكليف كامل دفعتي 2018 و2019، مشيرًا الى ان اللجنة سبق واتخذت قرارًا بحصر غير المكلفين من دفعة2018، مع وضع جدول زمنى للمتبقي من دفعة 2019 لتكليف كامل الدفعتين دون استثناءات.

وأضاف، أن قرارات اللجنة تم ارسالها الى مجلس الوزراء، وعلى تواصل دائم لمعرفة اخر تطورات ملف التكليف، مؤكدًا انه يتم بذل كافة الجهود لتكليف كامل الدفعتين، وحل مشاكل الصيادلة المكلفين خارج نطاق محافظاتهم والاستجابة لتظلمات الصيادلة المقدمة.

وأشار إلى أنه سبق وتقدم بطلب احاطة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن مشكلات تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019، مطالبًا بتكليف كامل الدفعتين والنظر في شكاوى الصيادلة المكلفين خارج محافظاتهم، واتخاذ ما يلزم لحماية مستقبل خريجي الدفعتين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الصيادلة

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ حوالي 23 ساعة

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

منذ أقل من ساعة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

علي معلول يصدم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

الوضع سيء.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

"صحة النواب": تصريحات تورط صيدليات في الإتجار بالمواد المخدرة أسيء فهمها (صور)

"الصحة" تكشف عن موعد تكليف الصيادلة دفعة 2017

"الصيادلة" تكشف موعد إعلان نتيجة تكليف دفعة 2017

النائبة إلهام المنشاوي تتقدم بطلب إحاطة حول تكليف الصيادلة

طلب إحاطة بمجلس النواب حول تكليف الصيادلة

برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن تكليف صيادلة 2018 و2019

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

11:53 ص

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

08:11 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله