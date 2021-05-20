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الشهيد الــ(536).. "الأطباء" تنعى الدكتورة نرمين رزق الله ميخائيل

الخميس 20/مايو/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة نرمين رزق الله ميخائيل، طب أسرة والتي توفيت بمستشفي جرجا بسوهاج إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيدة الدكتورة نرمين رزق الله ميخائيل، الطبيب رقم الــ(536)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.



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