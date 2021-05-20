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موعد مباراة تشيلسي المقبلة والأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 20/مايو/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية إلى ملعب فيلا بارك معقل أستون فيلا لمتابعة مباراته أمام تشيلسي والمقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي.


وانتهت مباراة الذهاب بين تشيلسي و أستون فيلا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.


ويطمح تشيلسي في الفوز بالمباراة والانفراد بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وذلك عقب التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.


وعلى جانب آخر, يسعى أستون فيلا للحفاظ على مركزه في جدول البريميرلييج.

يحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة بينما يحتل أستون فيلا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة.


ومن المقرر أن تقام مباراة تشيلسي وأستون فيلا يوم الأحد 23 على ملعب فيلا بارك معقل أستون فيلا وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية والساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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