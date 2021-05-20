ناصر ماهر: الأهلي قادر على تجاوز الصعاب والوصول إلى النجمة العاشرة

أكد ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق أمامه مهمة صعبة أمام صن داونز على ملعب الأخير في جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وجميع اللاعبين لديهم الرغبة القوية والإصرار على تقديم أعلى مستوى لإسعاد جماهير النادي وتحقيق النجمة العاشرة.









وقال ماهر، إن عبارة «مواجهة صعبة» ليست جديدة في قاموس النادي الأهلي، خاصة أن الفريق اعتاد عليها من خلال اللعب في البطولات بحثا عن الألقاب، والأهلي ــ كعادته ــ قادر على تجاوز كل الصعاب وتخطيها، بدعم ومساندة من جماهير النادي ورغبة اللاعبين؛ للوقوف على منصات التتويج وحصد المزيد من البطولات للنادي.









وأشار لاعب الأهلي إلى أن الفريق مطالب ــ بلا شك ــ في كل وقت بتقديم أداء جيد ،رغم الظروف الصعبة التي تواجهه، وعلى رأسها الإصابات والغيابات، ولكن أي لاعب يشارك في تشكيل الفريق، دائما ما يكون على قدر المسئولية، ويجد دعما كبيرا من الجميع.









وشدد ماهر، على أن الشوط الأول من مباراة صن داونز انتهى في القاهرة، وهناك شوط ثان في جنوب إفريقيا، وهو ما أكد عليه الجهاز الفني أكثر من مرة خلال حديثه مع اللاعبين.









واختتم ناصر ماهر تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي الأهلي سيبذلون أقصى جهد؛ من أجل تخطى صن داونز، وتحقيق نتيجة إيجابية؛ لحسم التأهل ومواصلة المشوار الإفريقي للحفاظ على اللقب، والتتويج بالبطولة العاشرة ورسم الفرحة على وجوه الملايين من جماهير النادي.