"تطوير العشوائيات" يكشف موعد إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة (فيديو)

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنه سيجرى إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة خلال شهرين، مشيرًا إلى وجود مشروعات كثيرة جاهزة للافتتاح مثل حدائق أكتوبر ومشروع معا مدينة السلام والمرحلة الخامسة من مشروع بشاير الخير وستكون جاهزة لاستقبال وتسكين الأهالي من المناطق العشوائية، على أن يتبقى مشروع مثلث ماسبيرو حتى شهر ديسمبر المقبل.





وأضاف "صديق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن أهالي مثلث ماسبيرو حصلوا على القيمة الإيجارية من أجل السكن خارج المنطقة على أن يعودوا إلى وحداتهم في نهاية العام.





وتابع رئيس صندوق تطوير العشوائيات: "وفيما يخص منطقة مثلث ماسبيرو، فهناك منطقة استثمارية ومنطقة أخرى سكنية، ومثلث ماسبيرو مملوك لشركات وصغار ملاك والدولة لا تمتلك فيه إلا مسجد أبو العلا ومتحف المركبات ومبنى الإذاعة والتلفزيون ووزارة الخارجية، واستقطعنا من هذه الشركات قطعة الأرض التي بنينا عليها المباني للأهالي الراغبين في العودة بواقع 1000 وحدة، وهناك 3200 أسرة حصلت على تعويضات مناسبة، وحصل 560 أسرة على شقق في حي الأسمرات".



