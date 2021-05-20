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عبدالحفيظ يحضر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز غدًا

الخميس 20/مايو/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يحضر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غدا الجمعة، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وصن داونز المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد لوكاس موريبي. ويعقد الاجتماع الفني للمباراة بحضور مندوبي الأهلي وصن داونز وطاقم التحكيم ومسئولي الـ«كاف»؛ للاتفاق على الجوانب التنظيمية قبل وبعد المباراة، وموعد ووصول الفريقين والزي الخاص بكل فريق.


وكان الأهلي قد أدى مرانه أمس على أحد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا، واشتمل على الجوانب الخططية التي يرغب بيتسو موسيماني المدير الفني في تنفيذها خلال مباراة صن داونز.


وحرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، وطاقم السفارة المصرية على التواجد في مران الأهلي أمس؛ لدعم اللاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة المهمة أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا، المقرر إقامتها عصر السبت المقبل.


وأكد السفير أحمد الفاضلي أن مواجهة الأهلي وصن داونز بمثابة نهائي مبكر لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك لثقل وقيمة الفريقين، والمواجهات السابقة بينهما، مشيرا إلى أن الأهلي هو النادي الوحيد الذي يمثل مصر في البطولة الإفريقية وعليه مسئولية إسعاد الجماهير.

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