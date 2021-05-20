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وزير الخارجية يبحث مع رئيس المجلس الشورى اليمني آخر مستجدات أزمة اليمن

الخميس 20/مايو/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬، التقى منذ قليل برئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر.

وقال المتحدث الرسمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس الشوري اليمني آخر مستجدات الأزمة في ⁧‫اليمن‬⁩ الشقيق، وسُبل تعزيز التسوية السياسية بما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ويصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات مع عزام الأحمد تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، وجهود القاهرة الحثيثة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء التأزم الحالي.
وزير الخارجية يبحث مع رئيس المجلس الشورى اليمني آخر مستجدات أزمة اليمن
وزير الخارجية يبحث مع رئيس المجلس الشورى اليمني آخر مستجدات أزمة اليمن
وزير الخارجية يبحث مع رئيس المجلس الشورى اليمني آخر مستجدات أزمة اليمن
وزير الخارجية يبحث مع رئيس المجلس الشورى اليمني آخر مستجدات أزمة اليمن

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