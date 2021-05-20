"الزراعة" تتابع منظومة توزيع الأسمدة في المحافظات وتؤكد محاسبة المقصرين والمتلاعبين بالمنظومة

بناءا على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توجه الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة إلى محافظتي قنا والاقصر لمتابعة توزيع الأسمدة والتفتيش على الجمعيات الزراعية هناك وبحث مشاكل المزراعين المتعلقة بالاسمدة

الشناوى أكد أن هناك توجيهات مشددة من وزير الزراعة بمنع أي تلاعب في توزيع الأسمدة وتوفيرها للمزارعين في مواعيدها المناسبة وايضا القضاء السوق السوداء ومحاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب في المنظومة والأضرار بالمزارعين مؤكدا أن حملات التفتيش مستمرة في كل المحافظات

كما قام د محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بالمرور بعض الجمعيات الزراعية بمحافظة القليوبية

وقام بفحص سجلات صرف الاسمدة والرصيد الوارد والموزع ومطابقتها مع الرصيد بالمخازن .

وفي سياق متصل وزير الزراعة كلف مديري مديريات بالمحافظات بالمرور الميداني على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الاسمدة المزراعين

كما أن الوزارة تتلقى شكوى المزراعين من الأسمدة على الخط الساخن رقم 15500 أو 19561