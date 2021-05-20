Advertisements

مركز لدعم وتأهيل الطلاب لريادة الأعمال وسوق العمل بجامعة بنها

الخميس 20/مايو/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أعلنت جامعة بنها، اليوم الخميس، إنشاء مركز لدعم وتأهيل طلاب الجامعة لريادة الأعمال وسوق العمل وذلك بدعم مشترك بين إدارة دعم التميز بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي والجامعة يصل الي 1.5 مليون جنيه.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، انخ المركز يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة، وتنفيذ أهداف استراتيجية رؤية مصر 2030 للاهتمام بالشباب والابتكار وتمكينهم للمساهمة في دفع عجلة التنمية للبلاد.

وأضاف "الجيزاوي"، أن الجامعة حريصة على تعزيز التعاون مع أصحاب الأعمال وجذب الخريجين وتوجيههم نحو إنشاء وتطوير الشركات الناشئة المستدامة للمساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة التأثير الاجتماعي لهذه المشاريع محليا وإقليميا وعالميا، على أن تكون المشروعات والأفكار الريادية القائمة عليها هي من مخرجات الجامعة التعليمية سواء طلاب أو عاملين بها على مختلف المستويات.

من جانبه أكد الدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة أن المركز يهدف الى تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للطلاب والخريجين، بالإضافة إلى تسخير جميع الوسائل التكنولوجية والتعليمية الحديثة، وتنمية قدراتهم ومساعدتهم في الحصول على فرص تعليمية وتدريبية مناسبة تأهلهم بالمعرفة والمهارات البحثية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها بالإضافة إلى القضاء على البطالة وتحسين مستوى المعيشة.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ يوم

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

الوضع سيء.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته

منذ حوالي 14 ساعة

علي معلول يصدم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على تجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

11:53 ص

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

08:11 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله