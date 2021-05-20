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قمصان يكشف تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل مباراة صن داونز

الخميس 20/مايو/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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شدد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن وجود محمود الخطيب رئيسا للبعثة، هو قوة كبيرة ، ودعم للجميع، سواء الجهاز الفني أو اللاعبون، مشيرا إلى أن الكابتن الخطيب حرص علي الحديث مع اللاعبين والجهاز الفني؛ لدعمهم، وأكد لهم أن الجيل الحالي قادر على تحقيق الكثير من الإنجازات، وأن الأهلي لا ينظر إلى الخطوة الثانية ولكن كل تركيزه يكون منصبا على المباراة التي يخوضها.


وقال قمصان إن الجهاز الفني  للأهلي بدأ الاستعداد لمواجهة العودة المقبلة أمام صن داونز، عقب  انتهاء مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين في القاهرة وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، وركز الجهاز الفني في حديثه مع اللاعبين على أن الفريق خاض شوطًا في القاهرة ويتبقى شوط ثان في جنوب إفريقيا.

وأضاف: «الأهلي هو بطل إفريقيا الموسم الماضي، وبطل الدوري وبطل كأس مصر وثالث العالم للأندية.. وقميص الأهلي كبير جدا .. نحن نواجه فريقا قويا ومنافسا لديه طموح للفوز وهو أمر طبيعي في كرة القدم».

وأوضح قمصان أن الأفكار متقاربة بين الفريقين لاسيما أن موسيماني المدير الفني للأهلي سبق له العمل مع الجهاز الفني الحالي لفريق صن داونز، وأن كلا المدربين يعرف إلى حد كبير ما يدور في ذهن الآخر، والأهلي أمامه تحدٍ جديد ومسئولية كبيرة.

وأكد المدرب المساعد بالأهلي، أن الفرق الكبرى لا تغير طريقة أو أسلوب لعبها كثيرا في المباريات وأن فريق صن داونز مميز جدا ويضم لاعبين مهاريين، لكن الأهلي متفوق في نتائج المواجهات بغض النظر عن المباراة التي خسرها الفريق والتي لا تكرر مع فريق بحجم الأهلي. 


وتمنى قمصان أن يكون اللاعبون في قمة تركيزهم بنسبة 100% خلال مباراة صن داونز، وأن يوفق الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة لحسم التأهل من بريتوريا.

وشدد مدرب الأهلي على أن جميع اللاعبين شاركوا في الفترة الماضية وحصلوا على فرصة، بما فيهم اللاعبون الشباب، هو أمر جيد، والجميع يقدرون المسئولية التي تقع على عاتقهم، وأثبتوا أنهم على قدر ثقة الجهاز الفني، وجميع عشاق النادي.

وقال قمصان: «جمهور النادي الأهلي هو الداعم الأول للفريق.. الفترة الماضية كانت هناك آراء كثيرة وتشكيك من جانب البعض.. لكن جمهور الأهلي لديه الوعي الكامل .. والجهاز الفني يجتهد وكذلك اللاعبون.. ورسالتي للجماهير أن لا تنساق وراء التقليل من نتائج الفريق.. واجهنا صعوبات كبيرة جدا، ورغم ذلك حققنا نتائج جيدة.. نحن بطل إفريقيا وبطل الدوري والكأس وثالث العالم للأندية.. ونقاتل من أجل إسعاد الجماهير، وذلك من خلال الفوز في المباريات والتتويج بالبطولات».


واختتم سامي قمصان تصريحاته مؤكدا أن الأهلي هو الفريق المصري الوحيد الذي يشارك في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا وأمامه فرصة لتحقيق خماسية تاريخيه، لذلك لابد من استمرار الدعم الجماهيري القوي للاعبين خلال هذه المرحلة المهمة.

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صن داونز دوري أبطال أفريقيا الاهلي ضد صن داونز الاهلي

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