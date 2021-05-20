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"مصر والوطن العربي كلهم بيدعولك عشان بيحبوك".. حمدي الميرغني يوجه رسالة دعم للفنان سمير غانم

الخميس 20/مايو/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنان حمدي الميرغني رسالة دعم للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر حمدي الميرغني مقطع فيديو من لقاء الفنان سمير غانم في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، ومقطع آخر من أثناء لقائه في برنامج "ماذا يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، الذين تحدث فيهم عن موهبته وعن حبه له، وعلق عليهم قائلاً :"ربنا يشفيك يا حبيبي ويرزقك الصحة ويخليك لينا يا سمورة وتبقى أحسن من الأول مش أنا بس اللي بدعيلك، مصر والوطن العربي كلهم بيدعولك عشان بيحبوك من قلبهم حضرتك والأستاذة دلال".

وتابع حمدي الميرغني قائلاً :" يا رب تبقوا في أحسن حال، ويبعد عنكم كل شر ويخليكم لينا، يا رب اشفيهم واشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقماً أبداً".

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