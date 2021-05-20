Advertisements

تصريحات هامة لرئيس الوزراء بعد قليل

الخميس 20/مايو/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
يدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتصريحات هامة بعد قليل، بعد تفقده مركز تلقى اللقاحات بأرض المعارض بمدينة نصر.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية لمركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، يرافقه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجيرمي هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر "اليونيسيف"، ومسئولو وزارة الصحة، حيث تم تجهيز المركز ضمن الحملة القومية لتطعيم المواطنين، وفي إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا.
 
وأكد رئيس الوزراء أن التوسع في إقامة تلك المراكز يأتي بهدف تطعيم آلاف المواطنين يوميًا، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا وفي إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة وحماية المواطنين، مجددًا دعوة المواطنين إلى الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح، بما يوفر الحماية الشخصية لهم من خطر الإصابة بالفيروس، ويجنب المجتمع انتشار الوباء ويضمن سلامته.
 
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزيرة الصحة والسكان التي أوضحت أنه تم تخصيص مركز رئيسي للتطعيم بصالة رقم ١٩ بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر، بطاقة استيعابية تستهدف تطعيم حوالي ١٠ آلاف مواطن يوميًا، حيث يضم المكان ساحة انتظار تستوعب ٥٠٠ مواطن، بالإضافة إلى ٩٦ عيادة لتلقي التطعيمات، كما أن هناك ساحة مخصصة لانتظار السيارات، ومن المقرر أن تكون مواعيد العمل من ٩ صباحًا حتى ٩ مساء طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على تجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

الوضع سيء.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته

منذ حوالي 14 ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ يوم

علي معلول يصدم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

11:53 ص

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

08:11 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله