تصريحات هامة لرئيس الوزراء بعد قليل

يدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتصريحات هامة بعد قليل، بعد تفقده مركز تلقى اللقاحات بأرض المعارض بمدينة نصر.





وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية لمركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، يرافقه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجيرمي هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر "اليونيسيف"، ومسئولو وزارة الصحة، حيث تم تجهيز المركز ضمن الحملة القومية لتطعيم المواطنين، وفي إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا.

وأكد رئيس الوزراء أن التوسع في إقامة تلك المراكز يأتي بهدف تطعيم آلاف المواطنين يوميًا، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا وفي إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة وحماية المواطنين، مجددًا دعوة المواطنين إلى الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح، بما يوفر الحماية الشخصية لهم من خطر الإصابة بالفيروس، ويجنب المجتمع انتشار الوباء ويضمن سلامته.