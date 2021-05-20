خنقها حتى ماتت.. استمرار حبس المتهم بقتل نجلته لرفضها الزواج بالحوامدية

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهم، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل نجلته، لرفضها الزواج من من شخص ثري، بالحوامدية.



"يتعاطى مخدرات وخنقها بإيشارب"..مفاجآت جديدة في واقعة مقتل فتاة على يد والدها بالحوامدية



كشفت التحقيقات النيابة، بجنوب الجيزة، عن مفاجآت جديدة في مقتل فتاة على يد والدها بالحوامدية، أن المجني عليها تدعى "آية سيد" تبلغ من العمر ٢٠ عامًا ولديها شقيق يكبرها



وأضافت التحقيقات، أن الأب في أول أيام رمضان، أصاب نجله بجرح غائر في الظهر، وخيط ب "٢٠ غرزة"، وفي يوم الواقعة، استغل الأب عدم وجود زوجته ونجله الكبير، بسبب تركهم المنزل والاقامة برفقة أحد أقاربهم، فقام بالتعدي على نجلته وخنقها بإيشارب.



وأفادت التحقيقات، أن الأب يتعاطي المخدرات، وفي يوم الواقعة، لاحظ الجيران أنه كان يتعاطى المخدرات.



واستمعت النيابة لأقوال أسرتها، أن نجلتهم رفضت الزواج من شخص ثري لأنه يكبرها بأكثر من ٢٠ عامًا، وأن الأب "المتهم" أجبرها على الزواج من هذا الشخص الثري طمعا في أمواله لسداد ديونه وشراء احتياجاته.



وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل فتاة على يد والدها بالحوامدية، لارغامها على الزواج من رجل يكبرها في العمر.



وافادت التحقيقات، أن الأب كان يجبر نجلته على الزواج من أحد الأشخاص، فرفضت الاستجابة لطلبه، فاعتدى عليها بالضرب وختقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.



وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.



تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل فتاة داخل مسكنها بمنطقة الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن والدها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية.



تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



