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سفير مصر في جنوب أفريقيا يوجه دعوة عشاء إلى الخطيب

الخميس 20/مايو/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وجه أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، الدعوة لمحمود الخطيب رئيس بعثة الأهلي المتواجدة في جنوب إفريقيا، على مأدبة عشاء مساء اليوم الخميس.


ومن المنتظر أن يلبي الخطيب دعوة السفير أحمد الفاضلي، بحضور الجهاز الإداري والوفد الإعلامي المرافق لبعثة الأهلي.


وكان السفير المصري في جنوب إفريقيا والملحق العسكري وطاقم السفارة قد حرصوا على حضور مران الأهلي، الذي أقيم أمس الأربعاء على أحد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا.


 وقال السفير أحمد الفاضلي في تصريحات صحفية، إن مواجهة الأهلي وصن داونز بمثابة نهائي مبكر لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل قوة وقيمة الفريقين، والمواجهات السابقة بينهما، مشيرا إلى أن الأهلي هو النادي الوحيد الذي يمثل مصر في البطولة الإفريقية وعليه مسئولية إسعاد الجماهير.


ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.


ومن المقرر أن تقام المباراة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي، في مدينة بريتوريا، ويسعى الأهلي خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية، وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لمواصلة مشوار الدفاع عن اللقب، والتتويج بالبطولة العاشرة.

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