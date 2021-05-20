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بعد نفى هشام إبراهيم.. إبراهيم عبدالله يؤكد لـ«الفجر» إستقالة لجنة الزمالك

الخميس 20/مايو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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سادت حالة من الجدل حول تقديم اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، إستقالة جماعية إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من إدارة أمور القلعة البيضاء.

حقيقة إستقالة لجنة الزمالك

وكان المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، قد نفى في تصريحات تلفزيونية استقالة لجنة الزمالك مؤكدا أن اللجنة تمارس عملها بشكل طبيعي.

من جانبه علق إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ «الفجر الرياضي»  على تصريحات المستشار هشام إبراهيم بنفى إستقالة اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء.

ويقول إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك الأسبق: " الإستقالة حقيقية طبعا و نفي نائب رئيس لجنة الزمالك لم يكن صحيحا".

و يتم إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية الأسبق بنادي الزمالك تصريحاته لـ«الفجر» مؤكدا إستقالته من منصبه بنادي الزمالك: " أنا مش موجود".

الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كان قد جمد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، في نوفمبر الماضي لمخالفات مالية وأحال المجلس إلى النيابة، وعليه قرر تعيين لجنة مؤقتة برئاسة المستشار الراحل أحمد بكري، وبعده اللواء عماد عبد العزيز.

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