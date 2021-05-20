Advertisements

روبن دياز لاعب العام في إنجلترا من رابطة كتاب كرة القدم

الخميس 20/مايو/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
توج البرتغالي روبن دياز مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ من قبل الكتاب والصحفيين في إنجلترا.


وأصبح نجم مانشستر سيتي أول مدافع في تاريخ البريميرليج يفوز بجائزة افضل لاعب في الموسم المقدمة من الكُتاب والصحفيين منذ ستيف نيكول في عام 1989، كما أصبح ثالث لاعب في التاريخ يفوز بالجائزة خلال أول موسم له في إنجلترا.


وقدم دياز مستوى مميز للغاية مع فريق مانشستر سيتي في الموسم الحالي، حيث ساهم في تتويج فريقه باللقب قبل عدة جولات من نهاية المسابقة.


وقال دياز بعد التتويج بالجائزة :"إنه شرف كبير، أنا سعيد جدًا جدًا ولكن لم أكن لأحقق هذه الجائزة لولا ان الفريق بأكمله كان ناجحًا".


وأضاف :"الكل في الفريق يستحق الفوز بهذه الجائزة ".


واختتم :"هذه الجائزة تعني شيئًا فريدًا والفوز بها هو مثال على أسلوب عمل هذا الفريق، كما أنها تعكس عملنا الجماعي على أرض الملعب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ي الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي دياز

أخبار تهمك

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة الا ربع

الوضع سيء.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ يوم

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على تجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

علي معلول يصدم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ يوم

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية تدرس إعادة هيكلها

زي النهاردة.. صلاح يبدأ جوائزه الفردية بأوروبا

آريين روبن يلمح لاعتزاله نهاية الموسم

تصريج مثير للجدل من روني بسبب فيرس كورونا

دعوة من الحكومة الانجليزية لتخفيض رواتب اللاعبين

أفضل لاعب جورجي يخطب ود ريال مدريد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

11:53 ص

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

08:11 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله