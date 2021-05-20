روبن دياز لاعب العام في إنجلترا من رابطة كتاب كرة القدم

توج البرتغالي روبن دياز مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ من قبل الكتاب والصحفيين في إنجلترا.









وأصبح نجم مانشستر سيتي أول مدافع في تاريخ البريميرليج يفوز بجائزة افضل لاعب في الموسم المقدمة من الكُتاب والصحفيين منذ ستيف نيكول في عام 1989، كما أصبح ثالث لاعب في التاريخ يفوز بالجائزة خلال أول موسم له في إنجلترا.









وقدم دياز مستوى مميز للغاية مع فريق مانشستر سيتي في الموسم الحالي، حيث ساهم في تتويج فريقه باللقب قبل عدة جولات من نهاية المسابقة.









وقال دياز بعد التتويج بالجائزة :"إنه شرف كبير، أنا سعيد جدًا جدًا ولكن لم أكن لأحقق هذه الجائزة لولا ان الفريق بأكمله كان ناجحًا".









وأضاف :"الكل في الفريق يستحق الفوز بهذه الجائزة ".









واختتم :"هذه الجائزة تعني شيئًا فريدًا والفوز بها هو مثال على أسلوب عمل هذا الفريق، كما أنها تعكس عملنا الجماعي على أرض الملعب".