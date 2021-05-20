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فرق الإطفاء في غزة تواجه صعوبة بإطفاء الحرائق الناجمة عن القصف

الخميس 20/مايو/2021 - 12:50 م
قصف إسرائيلي - أرشيفية
قصف إسرائيلي - أرشيفية
وكالات
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تواجه فرق الإطفاء في غزة، صعوبة بإطفاء الحرائق الناجمة عن القصف، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

 

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن عن قصف مواقع داخل قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى.

           

وشن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

           

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.           

 

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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