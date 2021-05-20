Advertisements

موعد مباراة بيراميدز المقبلة في كاس الكونفدرالية الإفريقية

الخميس 20/مايو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره إنيمبا النيجيري ، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ويلتقي بيراميدز مع مستضيفه إنيمبا النيجيري في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ، علي أرضية ملعب إنيمبا بالعاصمة النيجيرية أبا، وهو أحد ملاعب العشب الصناعي.


وستذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن بيراميدز أستطاع أن يتفوق علي نظيره إنيمبا النيجيري في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية بأربعة أهداف مقابل هدف بستاد الدفاع الجوي في القاهرة.


ومن المقرر أن تغادر بعثة بيراميدز القاهرة متجه إلى نيجيريا في التاسعة صباح اليوم الخميس ، استعدادًا لمواجهة إنيمبا في مباراة دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز انيمبا الكونفدرالية الافريقية

أخبار تهمك

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

منذ ساعة و 9 دقيقة

4 رسائل جديدة من رئيس الوزراء حول كورونا واللقاحات

منذ 40 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 19 ساعة

علي معلول يصدم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ يوم

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ يوم

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة بيراميدز وحوريا الغيني في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

موعد مباراة بيراميدز وراسينج كلوب في الكونفدرالية الإفريقية

موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الكونفدرالية الإفريقية

موعد مباراة بيراميدز المقبلة في كأس الكونفدرالية

مواجهة حاسمة.. موعد مباراة بيراميدز القادمة في الكونفدرالية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:10 م

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

11:00 ص

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

11:53 ص

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

08:11 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله