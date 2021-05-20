موعد مباراة بيراميدز المقبلة في كاس الكونفدرالية الإفريقية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره إنيمبا النيجيري ، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.









ويلتقي بيراميدز مع مستضيفه إنيمبا النيجيري في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ، علي أرضية ملعب إنيمبا بالعاصمة النيجيرية أبا، وهو أحد ملاعب العشب الصناعي.









وستذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





جدير بالذكر أن بيراميدز أستطاع أن يتفوق علي نظيره إنيمبا النيجيري في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية بأربعة أهداف مقابل هدف بستاد الدفاع الجوي في القاهرة.









ومن المقرر أن تغادر بعثة بيراميدز القاهرة متجه إلى نيجيريا في التاسعة صباح اليوم الخميس ، استعدادًا لمواجهة إنيمبا في مباراة دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



