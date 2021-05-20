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وزيرة التضامن: معنيون بمشاركة الشباب في قضايا المجتمع حتى لا يحدث فصام (فيديو)
الخميس 20/مايو/2021 - 12:54 م
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التضامن، إنهم معنيون بمشاركة الشباب في قضايا المجتمع حتى لا يحدث فصام في المجتمع، فيكون هناك شباب لا يعلم عن قاعدة المجتمع الكثير، ومن ثم يمكن اتهام الشباب بالرفاهية على الرغم من أنه ليس مرفها فهم فقط لا يعلمون.
وأشارت "جامع"، خلال كلمتها أثناء توقيع بروتكول تعاون بين وزارة التضامن وتنسيقية شباب الأحزاب، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن القضايا التنموية يجب أن تصل إلى كل شاب، ويدمج المجتمع في نسيج واحد.
ولفتت وزيرة التضامن، إلى أنهم وقعوا بروتكولات مع 25 جامعة مصرية لإنشاء وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات حتى تدخل قضاينا داخل الجامعات والشباب يطلع عليها.
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