وزيرة التضامن: معنيون بمشاركة الشباب في قضايا المجتمع حتى لا يحدث فصام (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التضامن، إنهم معنيون بمشاركة الشباب في قضايا المجتمع حتى لا يحدث فصام في المجتمع، فيكون هناك شباب لا يعلم عن قاعدة المجتمع الكثير، ومن ثم يمكن اتهام الشباب بالرفاهية على الرغم من أنه ليس مرفها فهم فقط لا يعلمون.





وأشارت "جامع"، خلال كلمتها أثناء توقيع بروتكول تعاون بين وزارة التضامن وتنسيقية شباب الأحزاب، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن القضايا التنموية يجب أن تصل إلى كل شاب، ويدمج المجتمع في نسيج واحد.



