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الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 ساعة القادمة

الخميس 20/مايو/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أشارت نتائج تشغيل النموذج الرياضي بالتنبؤ بالطقس والامطار، اليوم الخميس، إلى سقوط امطار خفيفة الى متوسطة، تتراوح بين "1 - 15 مم" على الهضبة الاثيوبية، وسقوط امطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين "1 - 10 مم"، على منطقة المستنقعات، وسقوط امطار خفيفة الى متوسطة تتراوح بين "1 - 15 مم"، على منطقة البحيرات الإستوائية.

وأشارت النتائج، عن يوم الجمعة، الى سقوط امطار خفيفة الى متوسطة تتراوح بين "1 - 15 مم"على الهضبة الاثيوبية، وسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين "1 - 5 مم" على منطقة المستنقعات، وسقوط امطار خفيفة الى متوسطة تتراوح بين "1 - 15 مم" على منطقة البحيرات الإستوائية.

وقالت النتائج، عن يوم السبت، إنه من المتوقع سقوط امطار خفيفة الى متوسطة تتراوح بين "1 - 15 مم"، على الهضبة الاثيوبية، وسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة تتراوح بين "1 - 10 مم" على منطقة المستنقعات، وسقوط أمطار خفيفة الى غزيرة تتراوح بين "1 - 20 مم" على منطقة البحيرات الإستوائية.
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 ساعة القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 ساعة القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 ساعة القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 ساعة القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 ساعة القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 ساعة القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 ساعة القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 ساعة القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 ساعة القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 ساعة القادمة

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