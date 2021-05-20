الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 ساعة القادمة

أشارت نتائج تشغيل النموذج الرياضي بالتنبؤ بالطقس والامطار، اليوم الخميس، إلى سقوط امطار خفيفة الى متوسطة، تتراوح بين "1 - 15 مم" على الهضبة الاثيوبية، وسقوط امطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين "1 - 10 مم"، على منطقة المستنقعات، وسقوط امطار خفيفة الى متوسطة تتراوح بين "1 - 15 مم"، على منطقة البحيرات الإستوائية.



وأشارت النتائج، عن يوم الجمعة، الى سقوط امطار خفيفة الى متوسطة تتراوح بين "1 - 15 مم"على الهضبة الاثيوبية، وسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين "1 - 5 مم" على منطقة المستنقعات، وسقوط امطار خفيفة الى متوسطة تتراوح بين "1 - 15 مم" على منطقة البحيرات الإستوائية.



وقالت النتائج، عن يوم السبت، إنه من المتوقع سقوط امطار خفيفة الى متوسطة تتراوح بين "1 - 15 مم"، على الهضبة الاثيوبية، وسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة تتراوح بين "1 - 10 مم" على منطقة المستنقعات، وسقوط أمطار خفيفة الى غزيرة تتراوح بين "1 - 20 مم" على منطقة البحيرات الإستوائية.

