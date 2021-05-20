تصدير 5 آلاف طن أسمنت أبيض إلى روسيا عبر ميناء العريش

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم، عن استقبال ميناء العريش البحري التابع للهيئة الاقتصادية السفينة الروسية ROSTOV NA DONA القادمة من دمياط حيث يبلغ طول السفينة 138.3 متر بغاطس 3.9 متر وذلك لشحن 5 الاف طن أسمنت أبيض إلى روسيا.



وذكر بيان الهيئة أنه بوصول وشحن هذه السفينة، فإن ميناء العريش البحري التابع للمنطقة الاقتصادية قد سجل دخول 23 سفينة منذ يناير الماضي، والتاسعة من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى السوق الخارجية،ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الأسمنت الأبيض عبر ميناء العريش 39 ألف طن.



الجدير بالذكر أن ميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية يشهد عمليات تطوير للحوض الأول، ما بين إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية وأعمال تكريك للممر الملاحي وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة وكذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالي وبناء حواجز جديدة.