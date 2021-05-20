في ضوء توفير مقاومة كاملة ضد تحورات فيروس كورونا، تدرس الدولة المصرية، إعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات لكن حصلوا على الجرعة الثانية.



يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن حقيقة تطعيم المواطنين بجرعة ثالثة من لقاح كورونا.



١. تدرس مصر، إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا، لمن حصلوا على الجرعة الثانية، لمقاومة التحورات التي تحدث مؤخرًا، حسب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية.



٢. أعلنت الإمارات والصين أن من حصل على جرعتين، سيحتاج إلى جرعة ثالثة بعد 6 أشهر لمقاومة التحور، حيث إن الجرعة الأولى تعطي مناعة قدرها 33%، والثانية تصل لـ65%، لكن القيمة الحقيقية للقاحات، أنها تحمي من الأعراض الشديدة.



٣. يُفضل أن يحصل الشخص على نفس نوع اللقاح الذي حصل عليه الجرعة الأولى، وإذا تم تطبيق قرار الجرعة الثالثة، فإنه سيجدها بعد 6 أشهر.



وأكدت وزارة الصحة، استمرار عمليات التسجيل علي موقع حجز لقاح كورونا على مدار الــ 24 ساعة، موضحةً أنه يتم تحويل المسجلين على الموقع الإلكترونى لحجز لقاح كورونا إلى 400 مركز للحصول على اللقاح بالمجان.



وطالبت الوزارة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مناشدةً المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم.



وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

