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بالأرقام.. تفوق كاسح للزمالك أمام طلائع الجيش قبل صدام الليلة

الخميس 20/مايو/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة قوية ضد نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.
الزمالك يدخل المباراة متربعا على قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، متفوقا بفارق 7 نقاط عن غريمه الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة.

ويتطلع الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لتحقيق الفوز على طلائع الجيش وحصد الثلاث نقاط في مباراة اليوم، من أجل الابتعاد بصدارة الدوري عن أقرب ملاحقيه النادي الأهلي.

تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش

تقابل الزمالك مع طلائع الجيش في 35 مباراة رسمية سابقة (32 مباراة بالدوري – 3 بكأس مصر) حقق الفارس الأبيض 19 انتصارًا، مقابل 8 انتصارات للفريق العسكري، وحسم التعادل 7 مباريات.

سجل لاعبو الزمالك 66 هدفا في شباك طلائع الجيش، بينما استقبلت شباكه 37 هدفًا

يعد عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق هو هداف مواجهات الفريقين برصيد 5 أهداف ويتساوى مع أحمد سمير الظهير الأيسر الحالي لطلائع الجيش والسابق للزمالك والذي سجل نفس رصيد الأهداف ولكن بقميص الفريقين.

أكبر انتصار في مواجهات الفريقين كان لصالح الزمالك بنتيجة 6 – 1 في المباراة التي جرت بينهما في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2014 / 2015، والتي أقيمت بتاريخ 21 سبتمبر لعام 2014.

آخر مباراة جمعت الزمالك مع طلائع الجيش كانت في لقاء الدور الأول ببطولة الدوري الممتاز بالموسم الحالي وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 3-0.

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