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رئيس الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

الخميس 20/مايو/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه حرص على تفقد عملية تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمركز لقاحات أرض المعارض، مشيرا إلى أنه التقى بعدد من المواطنين واطمئن منهم على سير عملية الحصول على اللقاح.

وأشار "مدبولي"، خلال تصريحات صحفية من داخل مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير وإتاحة أكبر قدر من لقاحات كورونا لكل المصريين.

وأضاف، أنهم يسعون إلى تنويع مصادر الحصول على اللقاحات ليكون بمصر أكبر قدر من اللقاحات في أقل وقت ممكن، لافتا إلى أن مصر تلقت خلال الأسبوع الماضي 2.2 مليون جرعة، وفي خلال الشهر القادم سيكون لدينا 5 مليون جرعة أخرى، وهو ما سيتيح إعطاء اللقاح لأكبر قدر من المواطنين.

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