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"ريسايكل" من جديد على "العايم الصغير" ....السبت

الخميس 20/مايو/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح ان عرض " ريسايكل " من إنتاج الفرقة يعود من جديد، ليقدم على المسرح العائم الصغير بالمنيل بالتعاون مع فرقة مسرح الشباب ، ابتداءً من السبت المقبل ٢٢ مايو في تمام السابعة مساءً و لمدة ١٠ أيام يومياً عدا الثلاثاء.

يذكر أن عرض " ريسايكل" افتتح رسمياً في أكتوبر الماضي على مسرح الطليعة، وهو من إنتاج ورشة الارتجال بالمسرح و التي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا، ولمدة أربعة أشهر، ودرب فيها عدد من المدربين المحترفين و هم محمد الصغير، ومناضل عنتر، وأحمد حمدي رؤوف، وسما إبراهيم، ومصطفى سليم، وتوقفت أثناء الجائحة، لتعود مرة اخرى عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية، ويناقش العرض متناقضات المجتمع في قالب كوميدي ويتناول من خلال مجموعة من الاسكتشات فكرة إمكانية إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.

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