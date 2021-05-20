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المندوب الروسي في محادثات فيينا يقر بالفشل في التوصل إلى اتفاق مع إيران

الخميس 20/مايو/2021 - 01:08 م
نووي إيران
نووي إيران
وكالات
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أقر المندوب الروسي في محادثات فيينا، اليوم الخميس، بالفشل في التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل الموعد المحدد سلفا وهو 21 مايو، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

واختتم اجتماع اللجنة المشتركة والجولة الرابعة من محادثات فيينا بشأن إيران، أمس الأربعاء، من دون الإعلان عن أي تقدم.

 

وبدأت المحادثات النووية الإيرانية الشهر الماضي في فيينا، حيث يلتقي باقي أطراف الاتفاق النووي، وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في فندق بينما يقيم الوفد الأمريكي في فندق آخر.

 

 وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، خلال إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات على إيران.

 

وردت طهران في العام التالي بخرق العديد من القيود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية.

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