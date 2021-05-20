اتبعي هذه الطرق لمساعدة الرضيع على النوم ليلا

يجب أن تتعرفي على طرق مهمة وبسيطة بخصوص نوم الطفل الطويل والمتواصل لكي يتنام ساعات طويلة في الليل بكل سهولة:

- فيجب أن تسرعي وتتجهي للطفل بمجرد استيقاظه وتهزي سريره أو تحتضني

- الخروج بالرضيع في السيارة والقيام بجولة سريعة

- جربي تدليك الطفل بزيت عطري

- مسح رأس الطفل بباطن كفك عدة مرات يساعده على النوم.

- الغناء برقة فوق رأسه فهو يهديء الرضيع بشكل ملحوظ.

-خفض إضاءة الغرفة؛ لأن الضوء القوي يزعج الطفل ويؤرق جهازه العصبي.