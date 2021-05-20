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اتبعي هذه الطرق لمساعدة الرضيع على النوم ليلا
الخميس 20/مايو/2021 - 01:06 م
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يجب أن تتعرفي على طرق مهمة وبسيطة بخصوص نوم الطفل الطويل والمتواصل لكي يتنام ساعات طويلة في الليل بكل سهولة:
- فيجب أن تسرعي وتتجهي للطفل بمجرد استيقاظه وتهزي سريره أو تحتضني
- الخروج بالرضيع في السيارة والقيام بجولة سريعة
- جربي تدليك الطفل بزيت عطري
- مسح رأس الطفل بباطن كفك عدة مرات يساعده على النوم.
- الغناء برقة فوق رأسه فهو يهديء الرضيع بشكل ملحوظ.
-خفض إضاءة الغرفة؛ لأن الضوء القوي يزعج الطفل ويؤرق جهازه العصبي.
- الضوضاء الناعمة تساعد الطفل على النوم.
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