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نصائح لشراء هدية غير تقليدية لخطيبك
الخميس 20/مايو/2021 - 01:10 م
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هناك مجموعة من الهدايا القيمة والغير تقليدية التي يمكنك أن تهادي بها خطيبك بكل سهولة في المناسبات النختلفة، ومن الهدايا ما يلي:
جاكيت رياضى:
اختارى سترة أنيقة سهلة مثالية ليرتديها أثناء تمارينه الرياضية.
الهاتف الذكى:
أفضل هدية هى أحدث جيل من الهواتف الذكية التى تتميز بتصميم نحيف وأنيق وشاشة فائقة مثالية.
مجموعة الحلاقة:
ويجب أن تحضري معها زيت اللحيةوالفرشاة والبلسم ، وحتى الشفرة والمقص لضبط الشوارب.
الحقيبة الخاصة بالسفر:
إذا كان خطيبك يحب السفر، فإن الهدية التى تجعله سعيدًا فى عيد ميلاده ستكون حقيبة سفر والتى يمكن استخدامها كحقيبة سفر وحقيبة ظهر.
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