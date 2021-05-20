Advertisements

نصائح لشراء هدية غير تقليدية لخطيبك

الخميس 20/مايو/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
Advertisements
هناك مجموعة من الهدايا القيمة والغير تقليدية التي يمكنك أن تهادي بها خطيبك بكل سهولة في المناسبات النختلفة، ومن الهدايا ما يلي:

جاكيت رياضى: 
اختارى سترة أنيقة سهلة مثالية ليرتديها أثناء تمارينه الرياضية.

الهاتف الذكى: 
أفضل هدية هى أحدث جيل من الهواتف الذكية التى تتميز بتصميم نحيف وأنيق وشاشة فائقة مثالية.

مجموعة الحلاقة: 
ويجب أن تحضري معها زيت اللحيةوالفرشاة والبلسم ، وحتى الشفرة والمقص لضبط الشوارب.

الحقيبة الخاصة بالسفر: 
إذا كان خطيبك يحب السفر، فإن الهدية التى تجعله سعيدًا فى عيد ميلاده ستكون حقيبة سفر والتى يمكن استخدامها كحقيبة سفر وحقيبة ظهر.

أخبار تهمك

الوضع سيء.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على تجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

علي معلول يصدم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

11:53 ص

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

08:11 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله