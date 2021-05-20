نصائح لشراء هدية غير تقليدية لخطيبك

هناك مجموعة من الهدايا القيمة والغير تقليدية التي يمكنك أن تهادي بها خطيبك بكل سهولة في المناسبات النختلفة، ومن الهدايا ما يلي:





جاكيت رياضى:

اختارى سترة أنيقة سهلة مثالية ليرتديها أثناء تمارينه الرياضية.





الهاتف الذكى:

أفضل هدية هى أحدث جيل من الهواتف الذكية التى تتميز بتصميم نحيف وأنيق وشاشة فائقة مثالية.





مجموعة الحلاقة:

ويجب أن تحضري معها زيت اللحيةوالفرشاة والبلسم ، وحتى الشفرة والمقص لضبط الشوارب.





الحقيبة الخاصة بالسفر: