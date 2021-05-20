الأمن الإيراني يفكك 3 شبكات تجسس

فككت قوات الأمن في محافظة آذربيجان الغربية شمال غرب إيران، 3 شبكات تجسس في المحافظة خلال الشهرين الأخيرين.

وصرح مسؤول أمني، بإنه تم تفكيك 3 شبكات تجسس في محافظة آذربيجان الغربية منذ بداية العام الجاري (العام الإيراني بدا في 21/مارس)، مضيفًا: "لقد وجهنا ضربات قاتلة لشبكات التجسس هذه".

وقال المسؤول الأمني، إنه تم لغاية الآن ضبط 58 طنا من المواد المستخدمة في صنع المخدرات.

وأعلن مدير عام الأمن في محافظة آذربيجان الغربية، ضبط 400 قطعة سلاح مهربة في المحافظة.