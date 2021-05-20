Advertisements

الأمن الإيراني يفكك 3 شبكات تجسس

الخميس 20/مايو/2021 - 01:27 م
إيران
إيران
وكالات
Advertisements

فككت قوات الأمن في محافظة آذربيجان الغربية شمال غرب إيران، 3 شبكات تجسس في المحافظة خلال الشهرين الأخيرين.

 

وصرح مسؤول أمني، بإنه تم تفكيك 3 شبكات تجسس في محافظة آذربيجان الغربية منذ بداية العام الجاري (العام الإيراني بدا في 21/مارس)، مضيفًا: "لقد وجهنا ضربات قاتلة لشبكات التجسس هذه".

 

وقال المسؤول الأمني، إنه تم لغاية الآن ضبط 58 طنا من المواد المستخدمة في صنع المخدرات.

 

وأعلن مدير عام الأمن في محافظة آذربيجان الغربية، ضبط 400 قطعة سلاح مهربة في المحافظة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شبكات تجسس ايران الأمن الإيراني

أخبار تهمك

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

منذ ساعة و 11 دقيقة

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ يوم

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

علي معلول يصدم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

4 رسائل جديدة من رئيس الوزراء حول كورونا واللقاحات

منذ 42 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الجيش اللبناني يفكك منظومة تجسس إسرائيلية في كفر شوبا

شركة إسرائيلية ترجح وقوف طهران وراء عملية تجسس غير تقليدية

مافيا المخدرات الإيرانية.. ميليشيات موازية تستهدف العراق

مجدداً.. رئيس الأركان الإيراني يلوح بإغلاق هرمز

إيران تتعرف على 17 جاسوس مدربين من "CIA"

الكشف عن شبكة تجسس تديرها إيران انطلاقا من سوريا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:10 م

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

11:00 ص

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

11:53 ص

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

08:11 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله