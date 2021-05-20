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تعليم الفيوم: جارٍ إنشاء مدرسة متخصصة للتشييد والبناء وأخرى لتعليم صناعة الخزف والفخار بقرية أبوكساه

الخميس 20/مايو/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
ريهام على
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قال الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الفيوم، بأنه جاري العمل على انشاء مدرسة متخصصة للتشييد والبناء بمبنى التدريب بكيمان فارس بعد مخاطبة وزارة الإسكان، ومدارس لتعليم صناعة الخزف والفخار بقرية أبوكساه، وأقسام لأساليب الري الحديث وأخرى لزراعة النباتات الطبية والعطرية، وثالثة للطاقة المتجددة بمدرسة هوارة الصناعية، فضلًا عن أقسام صيانة السيارات الكهربائية، وأعمال الجرانيت والرخام، وتكنولوجيا الغاز الطبيعي، وصيانة المصاعد، والمصايد والمزارع السمكية.

وأكد وكيل تعليم الفيوم، على أن ملامح الخطة الاستراتيجية تتناول تدريب الطلاب ووضع برامج تأهيلية لهم، لتوفير العمالة المدربة على سوق العمل، من خلال التشبيك مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والكيانات والشركات الخاصة بواسطة البرامج المنظمة، مع شركات إميسال لاستخراج الأملاح، وشركة الغاز، وشركة السكر، مع الاهتمام بالبرامج التحويلية والتنموية للتعليم الفني واستثماره في تنمية المجتمع المحلي بالشراكة مع المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ طه البنا مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ محمد فاروق مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

تناول الاجتماع مناقشة محاور الاستراتيجية التنموية المستقبلية للعملية التعليمية 2021: 2023، والتى تبلورت في آليات تطوير التعليم الفني، وإتاحة نظم التعليم الحديثة، وتحسين الجودة والاعتماد، والتنمية المهنية للمعلم، والتحول الرقمي، والأنشطة التربوية، والتربية الخاصة، والقضايا المجتمعية النوعية، والبحث العلمي والابتكار لدى تلاميذ التعليم الأساسي، والمشاركة المجتمعية، وعلاج العديد من المشكلات المجتمعية النوعية.

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