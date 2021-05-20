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بـ" كوكتيل مخدرات".. سقوط ديلر كرداسة

الخميس 20/مايو/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد والأقراص المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط كمية لمخدر الإستروكس، كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، بحوزة عاطل، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة.


وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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