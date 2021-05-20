أبو الغيط لـ"عزام الأحمد": الالتفات حول القضية وحّد الفلسطينيين

استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد عزام الأحمد القيادي الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك صباح اليوم 20 الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تناول اللقاء آخر مُستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية العشوائية على قطاع غزة.





وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن أبو الغيط استمع لعرضٍ مفصل قدمه الأحمد حول التطورات الأخيرة على الصعيدين الميداني والسياسي، وبخاصة ما أدت إليه المواجهات، ووحشية الاحتلال الإسرائيلي في قمع الفلسطينيين واستهداف المدنيين، من توحيد الشعور الفلسطيني في كافة أرجاء الأراضي المحتلة، بل ولدى الفلسطينيين في داخل إسرائيل.





وأضاف المصدر، أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء أن المواجهات الأخيرة، سواء في القدس أو في قطاع غزة أو غيرها من الأراضي المحتلة، قد أسهمت في كشف وجه إسرائيل الحقيقي أمام الرأي العام العالمي، ووضعت القضية من جديد في سياقها الصحيح وهو استحالة عيش ملايين الفلسطينيين تحت نظام للفصل العُنصري يعمل وفق أجندة يمينية متطرفة تهدف إلى طرد الناس من بيوتهم وإحلال مستوطنين مهووسين محلهم.





ونقل المصدر عن أبو الغيط، قوله إن الالتفاف حول القضية قد وحد الفلسطينيين، ومن ورائهم العرب جميعاً، وأن من المهم البناء على هذه اللحظة والحفاظ على الزخم الحالي من أجل كسب معركة الرأي العام العالمي.



