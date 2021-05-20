القبض على عنصر إجرامي بحوزته كمية من مخدر البودر ببولاق

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد والأقراص المخدرة.





وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط كمية لمخدر البودر، مبلغ مالي، سلاح أبيض، بحوزة عاطل حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة.





وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.