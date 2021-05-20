الليلة.. جورج وسوف يحيي حفلاً غنائيًا أونلاين عبر منصة "شاهد VIP"

يستعد سلطان الطرب العربي جورج وسوف الليلة لإحياء حفلاً غنائيًا أونلاين عبر منصة شاهد VIP، وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والحفل من تنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.



وفي سياق آخر، طرح جورج وسوف مؤخرًا أغنية "صاحي الليل"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



أغنية"صاحي الليل"لـ جورج وسوف، من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي سليمان دميان، والكليب من إخراج رودلف جبري.