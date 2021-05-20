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برلماني: القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات المصريين قيادة وشعبًا

الخميس 20/مايو/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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أيد الدكتور إيهاب وهبة، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، قرار الرئيس السيسي بشأن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأكد" وهبة" في تصريح لبوابة "الفجر"، أن الدولة المصرية وعلى رأسها السيسي تسعى لتهدئة الوضع في دولة فلسطين، مشيرًا إلى أن دعم الشعب الفلسطيني في محنته يدل على أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات المصريين قيادة وشعبا.

وأوضح: "نثمن الدور الذي تلعبه القيادة السياسية المصرية بما تتخده من قرارات لدعم القضية الفلسطينية فمنذ بداية الغارات الأخيرة ومصر تقديم جميع المساعدات والأطقم الطبية واستقبال الحالات الحرجة من المصابين للشعب الفلسطيني الشقيق داخل أراضيها".

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تقوم بدورها الريادي بالتواصل مع المجتمع الدولي لوقف العدوان على الأراضي المحتلة وتقديم الحلول للوصول لاتفاق مشترك بوقف إطلاق النار للحفاظ على الأرواح.

وكان قد أعلن الرئيس السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

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