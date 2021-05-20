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رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب

الخميس 20/مايو/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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ترأس الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مسئول ملف التحول الرقمي بجامعة الأزهر؛ اجتماعًا ضم الموظفين بالإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة.

وأعلن رئيس الجامعة أنه كان بالأمس في زيارة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التقى خلالها مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بالوزارة، مشيرًا إلى أن اللقاء تطرق لمناقشة ملف التحول الرقمي، ومتطلبات تحقيقه؛ لكون ذلك توجه للدولة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح رئيس الجامعة أن العمل الجماعي بروح الفريق الواحد من شأنه أن ينعكس دوره الإيجابي على المؤسسة ويشعر به الجميع، كما تنعكس مخرجاته على العملية التعليمية، وطالب رئيس الجامعة بتضافر الجهود للانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات لجميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم، تتضمن البيانات الرسمية لكل شخص ينتمي لجامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن الجامعة قامت بإنشاء وتأسيس أكبر داتا سنتر تستوعب بيانات جميع منسوبي الجامعة من أسوان وحتى الإسكندرية.

حضر اللقاء كل من: الدكتور محمد سيد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، والأستاذ حامد سيد إسماعيل، مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة، ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام.

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