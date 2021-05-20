4 رسائل جديدة من رئيس الوزراء حول كورونا واللقاحات

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال تفقده مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، بعدة تصريحات أبرزها توفير أكثر من 5 ملايين جرعة الشهر القادم.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات الرئيس الوزراء:



توفير 5 ملايين من لقاح شهر المقبل:'



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه اطمئن على سير العمل واقبال المواطنين على تلقى اللقاح،موضحا أن الدولة توفر أكبر حجم من اللقاحات للمواطنين، والتنويع فى الحصول على أكبر نوع من اللقاحات.



وأشار الوزير إلى أن الشهر القادم سيتم توفير أكثر من 5 ملايين جرعة.



اللقاحات تقلل الإصابة:



وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزارء، ان الدراسات العلمية ومنظمة الصحة العالمية أكدوا أن تلقى اللقاح يقلل من الإصابة بالمرض.



ولفت مدبولي إلى أن تلقي اللقاح يؤمن حياة أهالينا ويجنبهم حدة الإصابة بهذا المرض، لافتًا إلى أن كل الدراسات العلمية تؤكد أن تلقي اللقاح يقلل من نسب حدوث المرض، كما يقلل بصورة كبيرة من حدة المرض حال حدوث الاصابة، بما يجعل المصاب لا يحتاج إلى مستشفى أو علاج كبير.



رسالة الي مواطنين:



ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى الإسراع في التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا، مؤكدًا أن جميع أنواع اللقاحات المطروحة في مصر، تم اعتمادها من هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة، وهي لقاحات آمنة، معتمدة ويتم استخدامها دوليًا ويتلقاها المواطنون في دول العالم كلها.





كما أكد رئيس الوزراء أن تواجده اليوم في مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض، يأتي بهدف الإطمئنان على سير العمل، والتأكد من حجم إقبال المواطنين على تلقي اللقاح، فضلًا عن متابعة دورة العمل التي تتم بداية من التسجيل حتى القدوم إلى هذا المكان، والآلية التي يتم من خلالها تقديم اللقاح للمواطنين.





الدولة تسعي لتوفير أكبر قدر من لقاحات:



كشف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء أن الدولة المصرية وفرت وأتاحت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر حجم من لقاحات فيروس كورونا، لكافة المواطنين المصريين، مشيرًا إلى أنه يتابع على مدار اليوم مع وزيرة الصحة والمجموعة الطبية المسئولة عن إدارة أزمة فيروس كورونا، الإستعدادات التي تتم من أجل الحصول على أكثر من نوع من اللقاحات، كي يصبح لدينا أكبر حجم ممكن منها في أقل وقت ممكن



وأوضح أنه تم تلقي أكثر من 2.2 مليون جرعة خلال الأسبوع الماضي، كما من المستهدف خلال الشهر القادم أن يصبح لدينا أكثر من 5 أو 6 ملايين جرعة أخرى، لافتأً إلى أن هذا سيتيح لنا منح اللقاح لأكبر عدد من المواطنين في أسرع وقت.









